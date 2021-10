Droga | ubriachi al volante e persone nei ristoranti senza Green pass | tolleranza zero | multe e denunce

Advertising

Nutizieri : Avventori molesti, alcool alla guida e lavoro nero: scattano arresti e denunce - EgidioOnofrio : RT @MussoliniR: La notte la Stazione Termini si trasforma in uno spettacolo disgustoso, incredibile, inaccettabile in ogni Paese civile. Sb… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga ubriachi

corriereadriatico.it

MACERATA -al volante e persone nei ristoranti senza Green pass . Una notte di super controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri: fioccano multe e denunce. Il comando provinciale, ...Nel cuore della notte a Corridonia vedo ragazzie fatti, quando lo dico alle loro famiglie ...la Costituzione dica che vanno rimossi gli ostacoli?A un politico non conviene parlare di, ...“In via Mattioli, zona Porta sole, nei week end e in particolare il sabato notte ci sono 50-60 persone che, alternandosi, si appartano per ...MACERATA - Droga, ubriachi al volante e persone nei ristoranti senza Green pass. Una notte di super controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri: fioccano multe e denunce. Il ...