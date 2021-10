Correa | «Esordio con l’Inter? Uno dei momenti più belli della mia carriera»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’attaccante argentino del, Joaquin, ha parlatosua nuova esperienza in nerazzurro: le dichiarazioni Il nuovo attaccante delJoaquinha parlatosua esperienza in nerazzurro. Le dichiarazioni.– «L’con questa maglia uno deipiùmia. A volte puoi solo sognare il modo migliore per presentarti ai tifosi e io ho avuto la fortuna di vivere la partita contro il Verona: doppietta, vittoria e dare il via alla mia avventura in nerazzurro». INTER – «Il calcio è la mia vita essere arrivato alè un orgoglio che voglio continuare a meritarmi. Ci sono stati tanti argentini qui e mi ...

ingra2227 : @tucu_correa ciao tucu sembri un gran bravo ragazzo Adesso giochi nell'Inter Lautaro ha capito come si fa' chiedi a… - InterHusky : @marblackbluety Luiz Felipe sei solo una merda d’uomo e a Correa dico che è l’ora di tirare fuori le palle e stacca… - eheeheeehehehe : Correa bidone incredibile ma guai a dirlo perché è figo ed ha fatto doppietta all'esordio - ilPellicano_ : Dopo l'esordio con doppietta quanti ci siamo chiesti,quanti gol farà quest'anno.?!?! Risposta: 2 #Correa #eltucatuca - maIdiniano : @Ceruzinho sassuolo 3pt suoi rigore più gol atalanta 1pt gol pareggio Fiorentina gol del vantaggio che ammazza la p… -

In difesa la tegola è la squalifica di Acerbi, dunque uno tra Stefan Radu e Vavro farà l'in ... ad ogni modo Lautaro Martinez è favorito su Joaquin, altro grande ex, per agire con Dzeko ...Non una partita qualsiasi per, che insegue un gol che manca dalla gara d'in nerazzurro, il 27 agosto contro il Verona. In quell'occasione l'argentino segnò una doppietta decisiva, ...Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, parla al Matchday Programme dedicato alla sfida contro lo Sheriff Tiraspol: "Tra i momenti più belli che ho ...In vista della sfida di domani sera contro lo Sheriff, l'attaccante dell'Inter Correa ha parlato del suo passato e del presente in nerazzurro ...