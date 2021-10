Chiara Biasi vittima di un furto: svaligiata la sua casa a Milano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiara Biasi è stata vittima di un furto. L’influencer si trovava fuori casa quando dei ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano. A raccontare i dettagli della vicenda ci ha pensato il quotidiano Il Corriere della sera. L’appartamento della 31enne si trova al terzo piano di via Palestro e i responsabili sarebbero entrati da due finestre che si trovano nel salone. Il tutto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte, lunedì 18 ottobre. La Biasi era uscita da casa verso le 10 di sera per incontrare alcuni amici lasciando luci e televisori accesi. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero studiato tutto alle perfezione prima di introdursi in casa dopo essersi assicurati di poter agire indisturbati. Al suo rientro ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021)è statadi un. L’influencer si trovava fuoriquando dei ladri sono entrati nel suo appartamento a. A raccontare i dettagli della vicenda ci ha pensato il quotidiano Il Corriere della sera. L’appartamento della 31enne si trova al terzo piano di via Palestro e i responsabili sarebbero entrati da due finestre che si trovano nel salone. Il tutto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte, lunedì 18 ottobre. Laera uscita daverso le 10 di sera per incontrare alcuni amici lasciando luci e televisori accesi. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero studiato tutto alle perfezione prima di introdursi indopo essersi assicurati di poter agire indisturbati. Al suo rientro ...

