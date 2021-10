Chiara Biasi, influencer di successo: dal blog all'amicizia con Chiara Ferragni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ottobre 2021 - Furto a casa di Chiara Biasi. L'influencer ha trovato il suo appartamento di corso Venezia completamente a soqquadro, nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ottobre 2021 - Furto a casa di. L'ha trovato il suo appartamento di corso Venezia completamente a soqquadro, nella notte tra domenica e lunedì, dopo essere ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milano, furto in casa di Chiara Biasi: rubati abiti firmati e orologi - Giorno_Milano : Furto a casa di Chiara Biasi a Milano: ladri via con un bottino ingente - MilanoSpia : Chiara Biasi, ladri in casa a Milano: furto da migliaia di euro. Rubati orologi, borse e vestiti firmati… - SkyTG24 : Milano, furto in casa di Chiara Biasi: rubati abiti firmati e orologi - ilmessaggeroit : #chiara biasi, ladri in casa dell'influencer a #milano: rubati borse e orologi per migliaia di euro -