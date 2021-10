Cassano attacca Cr7: «I migliori calciatori della storia sono altri» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Cassano lancia la frecciatina all’indirizzo di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto l’ex fantasista Antonio Cassano, alla Bobo TV, ha lanciato una critica all’indirizzo di Cr7 che, secondo lui, non è tra i migliori calciatori di sempre. DICHIARAZIONI – «Basta con queste sceneggiate. Cristiano Ronaldo non è neanche tra i migliori cinque giocatori della storia del calcio. Per quanto mi riguarda Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antoniolancia la frecciatina all’indirizzo di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto l’ex fantasista Antonio, alla Bobo TV, ha lanciato una critica all’indirizzo di Cr7 che, secondo lui, non è tra idi sempre. DICHIARAZIONI – «Basta con queste sceneggiate. Cristiano Ronaldo non è neanche tra icinque giocatoridel calcio. Per quanto mi riguarda Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomenodi un altro livello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

