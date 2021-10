Campagna vaccinale anti-COVID, open day per prime le terze dosi in Irpinia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la Campagna vaccinale anti-COVID dell’Asl di Avellino con la somministrazione delle terze dosi per i soggetti fragili, i medici e i farmacisti. Domani 19 ottobre e mercoledì 20 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde e terze dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale”per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per i soggetti appartenenti alla categoria “Fragili” e gli iscritti all’Ordine dei Medici e dei farmacisti. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua ladell’Asl di Avellino con la somministrazione delleper i soggetti fragili, i medici e i farmacisti. Domani 19 ottobre e mercoledì 20 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garre la somministrazione delle seconde esecondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale”per i soggetti trapiante immunicompromessi e la terza “dose booster” per i soggetti appartenenti alla categoria “Fragili” e gli iscritti all’Ordine dei Medici e dei farmacisti. ...

