Basket, Champions League 2021/2022: Brindisi beffata nel finale dal Cluj-Napoca (Di lunedì 18 ottobre 2021) Beffa nel finale per l’Happy Casa Brindisi. Nel monday night della Champions League la squadra di Francesco Vitucci gioca una partita di rincorsa contro il Cluj-Napoca e cede nell’ultimo minuto sotto i colpi di uno scatenato Patrick Richard. Per i pugliesi si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite in questa competizione europea. Volano invece al primo posto a punteggio pieno i ragazzi di Mihai Silvasan (al primo turno era arrivata la vittoria contro i turchi del Darussafaka). La coppia Nick Perkins-Riccardo Visconti parte bene e realizza in poco tempo 10 punti. Dall’altra parte ci pensa uno stratosferico Andrija Stipanovic a rispondere colpo su colpo e con altri 10 punti conduce i suoi compagni sul 10-10. Karel Guzman realizza la tripla del +3 a un minuto e 16 dalla fine ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Beffa nelper l’Happy Casa. Nel monday night dellala squadra di Francesco Vitucci gioca una partita di rincorsa contro ile cede nell’ultimo minuto sotto i colpi di uno scatenato Patrick Richard. Per i pugliesi si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite in questa competizione europea. Volano invece al primo posto a punteggio pieno i ragazzi di Mihai Silvasan (al primo turno era arrivata la vittoria contro i turchi del Darussafaka). La coppia Nick Perkins-Riccardo Visconti parte bene e realizza in poco tempo 10 punti. Dall’altra parte ci pensa uno stratosferico Andrija Stipanovic a rispondere colpo su colpo e con altri 10 punti conduce i suoi compagni sul 10-10. Karel Guzman realizza la tripla del +3 a un minuto e 16 dalla fine ...

