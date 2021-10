Ballottaggi, risultati in diretta: Gualtieri e Lo Russo in netto vantaggio a Roma e Torino Testa a testa a Trieste, il centrosinistra verso il cinque a zero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ballottaggi. Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi. cinque milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a Roma (sfidanti Enrico Michetti e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 ottobre 2021). Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi.milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a(sfidanti Enrico Michetti e...

Advertising

SkyTG24 : #Ballottaggi, chiuse le urne. I primi instant poll su #Roma e #Torino con @vitale_f - ilfoglio_it : Al comitato di Gualtieri è già arrivato lo spumante. Casse in quantità. Dal bar del comitato arrivano dispacci di q… - ilfoglio_it : Gli exit poll danno in vantaggio Gualtieri su Michetti ??segui la diretta ?? - repubblica : Nei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali la sconfitta più umiliante della destra e uno dei successi p… - benjamn_boliche : ?? Risultati #ballottaggi -