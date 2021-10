Antonio Natale trovato morto dopo due settimane: aveva 22 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Caivano (Napoli), 18 ottobre 2021 - Profonda commozione a Napoli per la morte di Antonio Natale , 22 anni, il ragazzo per il quale c'era stata una grande mobilitazione dopo la sua scomparsa, avvenuta ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Caivano (Napoli), 18 ottobre 2021 - Profonda commozione a Napoli per la morte di, 22, il ragazzo per il quale c'era stata una grande mobilitazionela sua scomparsa, avvenuta ...

Advertising

Udinese_1896 : Auguri al nostro Totò ?? Happy birthday to our very own Antonio Di Natale ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin… - paolochiariello : #Juorno Trovato morto #AntonioNatale era scomparso dal #ParcoVerde di #Caivano - juornoit : #Juorno Trovato morto #AntonioNatale era scomparso dal #ParcoVerde di #Caivano - newsdinapoli : Caivano, è di Antonio Natale il cadavere trovato nelle campagne #Cronaca - misalvichipu0 : stavo seguendo il caso di Antonio Natale, un ragazzo di 22 che è scomparso il 4 ottobre. lo hanno ritrovato senza v… -