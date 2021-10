Alessandra Ghisleri: "Ancora una volta i partiti sono distanti dalla gente" (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è un fenomeno nuovo che ha preso il largo in questi ballottaggi. Euromedia Research lo aveva già rilevato nei sondaggi effettuati e nelle rilevazioni, e ora ne ha la conferma. Quanto successo lo spiega la direttrice Alessandra Ghisleri: “L’incomunicabilità tra i diversi elettorati presenti a supporto dei vari candidati del primo turno ha fatto sì che tantissimi elettori non siano andati a votare. In pratica non ci sono stati apparentamenti e alleanze di rilevo nelle grandi città al secondo turno. Inoltre si è parlato più dei temi nazionali che di quelli concreti che interessano le città. I partiti si sono dimostrati, Ancora una volta, distanti dalla gente”. Dottoressa Ghisleri, l’affluenza in queste ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è un fenomeno nuovo che ha preso il largo in questi ballottaggi. Euromedia Research lo aveva già rilevato nei sondaggi effettuati e nelle rilevazioni, e ora ne ha la conferma. Quanto successo lo spiega la direttrice: “L’incomunicabilità tra i diversi elettorati presenti a supporto dei vari candidati del primo turno ha fatto sì che tantissimi elettori non siano andati a votare. In pratica non cistati apparentamenti e alleanze di rilevo nelle grandi città al secondo turno. Inoltre si è parlato più dei temi nazionali che di quelli concreti che interessano le città. Isidimostrati,una”. Dottoressa, l’affluenza in queste ...

