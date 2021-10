Pagamenti con riconoscimento facciale per la metropolitana di Mosca (Di domenica 17 ottobre 2021) Mosca ha dotato più di 240 delle sue stazioni della metropolitana di un nuovo sistema chiamato Face Pay. Questo sistema utilizza il riconoscimento facciale per addebitare ai passeggeri la loro tariffa. Si dice che i Pagamenti con riconoscimento facciale siano più convenienti che strisciare una carta o pagare con uno smartphone, ma secondo quanto riferito Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021)ha dotato più di 240 delle sue stazioni delladi un nuovo sistema chiamato Face Pay. Questo sistema utilizza ilper addebitare ai passeggeri la loro tariffa. Si dice che iconsiano più convenienti che strisciare una carta o pagare con uno smartphone, ma secondo quanto riferito

Advertising

oldpaolo : @fattoquotidiano Chissà se anche a #Galan ed a tutti quelli come lui (politici falliti e poco trasparenti)che devon… - nonhounome91 : RT @G00DGVY: non effettuo pagamenti per terapie e mi scuso con tuttx - DavideAntonelli : Ho lasciato @SkySport dopo 10 anni di onorati e salati pagamenti e tutto ciò che sono stati capaci di offrirmi è 5€… - AGazaneo : Un minuto con il vicino: -La materia prima non si trova perché i portuali stanno scioperando. -Ehm, non credo sia… - nigritha_ : @lagiulia_f È da qualche giorno che sono ricominciate le truffe di Postepay con pagamenti che appaiono come effettu… -