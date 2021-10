NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 su Rai2, trame episodi 17 e 24 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano in onda su Rai2 domenica 17 ottobre con due nuovi appuntamenti in prima assoluta. Ecco le anticipazioni. Si parte con l’episodio 12×09 di NCIS Los Angeles dal titolo Fatto compiuto, di cui vi riportiamo la sinossi: Mentre l’NCIS deve rintracciare un leader della criminalità organizzata che sta cercando di acquistare tecnologia di difesa rubata, Callen va da Anna per porre la domanda definitiva. Deeks viene espulso dall’addestramento dell’NCIS, ma Hetty ha una sorpresa che gli cambia la vita. A seguire, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)Los12 eNew7 tornano in onda sudomenica 17con due nuovi appuntamenti in prima assoluta. Ecco le anticipazioni. Si parte con l’o 12×09 diLosdal titolo Fatto compiuto, di cui vi riportiamo la sinossi: Mentre l’deve rintracciare un leader della criminalità organizzata che sta cercando di acquistare tecnologia di difesa rubata, Callen va da Anna per porre la domanda definitiva. Deeks viene espulso dall’addesnto dell’, ma Hetty ha una sorpresa che gli cambia la vita. A seguire, ...

Advertising

riveraxmonteith : no raga, il finale di stagione della decima stagione di NCIS Los Angeles è qualcosa di strafigo - _StrawberryGuy_ : @_IfICouldFly_91 SCRIVO STA ROBA PER LA MILIONESIMA VOLTA. ALLORA, IO GUARDO: NCIS, CASTLE, SENZA TRACCIA, BONES, L… - _StrawberryGuy_ : ALLORA, IO GUARDO: NCIS, CASTLE, BONES, NCIS LOS ANGELES, HAWAII FIVE-O E VOLEVO INIZIARE CRIMINAL MINDS - LucaParry85 : quanto mi dispiace, ecco perchè lo avevano fatto ripartecipare nella stagione 12 dell'anno televisivo scorso - reidlibero : @Summer__Light @Alyss_ @Summer__Light io per mia sfortuna ho smesso di guardarlo sempre da quando non c'è più abby… -