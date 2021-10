Napoli-Torino | Osimhen | “Il gol più importante della mia carriera”

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - Eurosport_IT : LA DECIDE ANCORA OSIMHEN ???????? Nonostante il rigore sbagliato da Insigne e il gol annullato a Di Lorenzo, in Napoli… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - Roblib63 : #NapoliTorino #Spalletti Abbiamo ucciso due cigni neri in una sola volta: Juric del famigerato Napoli-Verona, e que… - ParliamoDiNews : Napoli a punteggio pieno, Osimhen piega il Torino – Libero Quotidiano #napoli #punteggio #osimhen #piega #torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

A spezzare l'equilibrio è il: azione tutta di prima degli attaccanti azzurri che entrano nell'area del, sul tentativo di liberare la medesima da parte di Lukic il pallone si impenna e ...- Prosegue il volo delin testa, nonostante unmai domo. Al Maradona termina 1 - 0 con Insigne che nel primo tempo spreca un altro rigore, poi al 35' della ripresa è il solito Osimhen a sbloccare e decidere la ...quello di questa sera è il confronto numero 134 tra Napoli e Torino in Serie A, l'edizione numero 68 in casa degli azzurri, con un bilancio diin casa contro il Torino in Serie A è del 29 febbraio del ...Ivan Juric, allenatore del Torino, dopo la sconfitta rimediata in casa del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo avuto più occasioni da gol del Napoli, non ci siamo limitati a resistere.