McGregor | Alessio Sakara | “E’ un vigliacco e codardo | perché Facchinetti gli ha parlato per due ore?”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Intervenuto nel corso di una diretta Facebook,Sakura, fighter italiano protagonista del Bellator MMA, hadel caso del giorno, quello dell’incredibile pugno sferrato da Conora Francesco: “Prima di tutto esprimo la mia solidarieta? a, pero? voglio dire una cosa che ho gia? detto mille volte, lo sapete:non ha la mentalita? del fighter, che fosse une unsi sapeva. Ma anche prima di questo episodio si era rivelato tale, quindi perche? passarci dueinsieme a parlarci? E? uno che ha menato ad un anziano in un pub, litiga per strada, rompe i telefoni ai fan, tira una sedia su un pullman, e cosi? via”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #McGregor, Alessio #Sakara: 'E' un vigliacco e codardo, mi chiedo perché #Facchinetti gli abbia parlato per due ore' - CorriereUmbria : McGregor picchia Dj Francesco, Alessio Sakara è incontenibile: 'Vigliacco, codardo, sei uno s*****o'… -

Ultime Notizie dalla rete : McGregor Alessio

Corriere dell'Umbria

... con scritti di Pino Allievi, Andrea Vitali e Ornella D'- Cinquesensi Editore - che ... Oggi il "guzzista" più affezionato di Hollywood è Ewan. Scrive Pino Allievi: "Ci hanno provato in ...Sabato a Las Vegas tornerà in azione nell'ottagono della UfcDi Chirico ma il suo avversario non sarà più l'imbattuto Aliaskhab Khizriev, come annunciato ...d'allenamento di Conore ...Intervenuto nel corso di una diretta Facebook, Alessio Sakura, fighter italiano protagonista del Bellator MMA, ha parlato del caso del giorno, quello dell’incredibile pugno sferrato da Conor McGregor ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor: “Naso spaccato” – VIDEO. Uomini e Donne, nessun tradimento: protagonista rivela il motivo della rottu ...