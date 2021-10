Matt Nigiotti perde la sfida e viene eliminato da Amici 21 (Di domenica 17 ottobre 2021) Matt Nigiotti lascia Amici 21 Pochi giorni fa è arrivata una brutta sorpresa per Matt Nigiotti. Alessandra Celentano infatti ha deciso di mettere in sfida l’allievo di Veronica Peparini, facendolo scontrare con Guido, un ballerino classico. Ciò nonostante Mattias ha accettato di mettersi in gioco, e così oggi nel corso della nuova puntata di Amici L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 17 ottobre 2021)lascia21 Pochi giorni fa è arrivata una brutta sorpresa per. Alessandra Celentano infatti ha deciso di mettere inl’allievo di Veronica Peparini, facendolo scontrare con Guido, un ballerino classico. Ciò nonostanteias ha accettato di mettersi in gioco, e così oggi nel corso della nuova puntata diL'articolo proda Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Matt Nigiotti Mattias Nigiotti: scopri tutto sul ballerino di Amici 21 Andiamo alla scoperta di Mattias Nigiotti: biografia e vita privata sul giovane ballerino di Amici 21 in onda su Canale 5. Si chiama Mattias Nigiotti detto anche Matt ed è uno dei giovani aspiranti ballerini nel cast di Amici 21 . Giovanissimo e originario della Toscana, Mattias si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo alla ...

