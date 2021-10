Malore in campo per un giocatore di basket della Fortitudo Messina, muore in ospedale il cestista Haitem Fathallah (Di domenica 17 ottobre 2021) Un giocatore di basket, Haitem Jabeur Fathallah, di 32 anni, in forza alla Fortitudo Messina, è morto nell’ospedale di Reggio Calabria. Qui era stato trasportato d’urgenza dopo aver avverto un Malore improvviso in campo, nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold. Il famoso cestista agrigentino era impegnato nel match quando, senza preavviso, si è accasciato e ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa e i medici sportivi sono entrati in campo per le operazioni di primo soccorso. Inutilmente hanno tentato di rianimarlo. Dopo essersi resi conto della gravità della situazione, hanno chiesto ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) UndiJabeur, di 32 anni, in forza alla, è morto nell’di Reggio Calabria. Qui era stato trasportato d’urgenza dopo aver avverto unimprovviso in, nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold. Il famosoagrigentino era impegnato nel match quando, senza preavviso, si è accasciato e ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa e i medici sportivi sono entrati inper le operazioni di primo soccorso. Inutilmente hanno tentato di rianimarlo. Dopo essersi resi contogravitàsituazione, hanno chiesto ...

