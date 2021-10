LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA | sette uomini in testa alla corsa | gruppo stabile a 3?

(Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del14.30 Corridori che costeggiano Asolo e si avvicinano al primo passaggio da Bassano del Grappa. 14.27 Completata in questo momento la prima metà della gara, fra non molto si entrerà nella fase più calda. 14.24 Le quattro ascese a La Rosina saranno verosimilmente decisive nell’economia della. Anche al campionato italiano dello scorso anno su questo strappo c’è stata una selezione corposa. 14.21 Il margine tra ile la fuga rimane intatto ormai da quasi due ore. Dopo aver preso i tre minuti di vantaggio, ial comando non hanno più incrementato. 14.18 Corridori sempre più vicini ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: sette uomini al comando gruppo stabile a 3? - #Veneto #Classic #DIRETTA:… - raibobo : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di #Veneto e… - raiboboLIVE : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di Veneto e Fr… - sportnelweb : #sportnelweb Oggi alle 15.15 torna #TopGol con Massimo Verona e le dirette dai campi dilettantistici di Veneto e Fr… - comunevenezia : #Sport #VenetoClassic ?????“Veneto Classic 2021”: è partita dal parco San Giuliano di Mestre la gara ciclistica. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Veneto

OA Sport

Rachele Sacco: "L'idea è riproporre il corteo il prossimo anno, per invitare altre donne dele d'Italia qui a pagaiare. Un'attività utile per il pieno recupero del braccio post intervento e ...Classic" è la quarta e ultima tappa della quattro giorni "Ride the Dreamland", la manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio. L'iniziativa ha preso il via il 13 ottobre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 12.02 Corsa partita da una decina di chilometri: tra i grandi favoriti odier ...Lunedì 18 ottobre su Radio Gioconda ritorna “Chi ben comincia”, il programma settimanale condotto da Linda Fiore e Stefano Palaferri. Confermate, anche in questa settima edizione, le partecipazioni de ...