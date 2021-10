Juventus-Roma 1-0, rete decisiva di Kean: tabellino e highlights (Di domenica 17 ottobre 2021) Mourinho non riesce a pareggiarla, mentre Allegri si affida dopo il vantaggio alla tenuta della sua difesa Juventus-Roma, tabellino e highlights Juventus-Roma, tabellino e highlights Juventus-Roma, tabellino e highlights – La Roma allenata da Josè Mourinho fa visita alla Juventus di Massimiliano Allegri subito dopo la pausa delle nazionali, con diversi giocatori che non sono al top della condizione fisica e molti costretti a stringere i denti. Molti sudamericani hanno affrontato da poco un volo intercontinentale, mentre un attaccante come Abraham, infortunatosi nell’ultima settimana, scende in campo dopo un recupero praticamente da record in ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021) Mourinho non riesce a pareggiarla, mentre Allegri si affida dopo il vantaggio alla tenuta della sua difesa– Laallenata da Josè Mourinho fa visita alladi Massimiliano Allegri subito dopo la pausa delle nazionali, con diversi giocatori che non sono al top della condizione fisica e molti costretti a stringere i denti. Molti sudamericani hanno affrontato da poco un volo intercontinentale, mentre un attaccante come Abraham, infortunatosi nell’ultima settimana, scende in campo dopo un recupero praticamente da record in ...

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - Crocianius01 : RT @emaxstatman: FT: Juventus 1-0 Chelsea FT: Torino 0-1 Juventus FT: Juventus 1-0 Roma Just Max Allegri being Max Allegri. - RaiNews : Serie A, ottava giornata -