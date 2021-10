Italiani di kumite | oro per i due azzurri Silvia Semeraro e Michele Martina

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ostia – Oltre due anni più tardi, sono tornati i CampionatiAssoluti di, maschile e femminile, in scena al PalaPellicone di Ostia da venerdì 15 ottobre, fino alla giornata di oggi. Tante emozioni, sui tatami di Ostia, dove oltre a venire premiati i nuovi campionidelle tre categorie di peso in gara, ci sono stati due momenti molto emozionanti. Tributo del PalaPellicone per Lorena Busà. Lorena, dopo una brillantissima carriera in cui ha portato il karate italiano in giro per il mondo, ha consegnato i guantini sul tatami per celebrare il suo ultimo Campionato Italiano Assoluto, conquistandosi un applauso fantastico da tutto il PalaPellicone presente e l’abbraccio del fratello Luigi Busà. Lorena ha concluso così il suo ultimo campionato assoluto italiano, visti i limiti di età previsti, ma possiamo aspettarci di ...