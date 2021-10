Ita lascia a terra i dipendenti del call center (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Ita è appena nata ma, a bordo, non c’è posto per tutti. Il taglio degli slot, vale a dire gli orari di partenza e di arrivo nei vari scali, si traduce in un altrettanto drastico taglio sugli aeromobili (ne restano solo 52) e sul personale (2.800 dipendenti quando prima erano oltre 10mila). Non proprio un buon inizio. Ma se gli “interni” non se la passano bene, chi lavorava in altre aziende per conto della vecchia compagnia di bandiera sta peggio. I dipendenti del call center rimarranno a spasso Negli ultimi 20 anni il contact center di Alitalia è stato gestito da Almaviva: 570 dipendenti nella sede di Palermo e 60 in quella di Rende a Cosenza. Ci si aspettava che quest’ultimi fossero assunti da Covisian, l’azienda che prenderà il posto del colosso guidato da Tripi. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Ita è appena nata ma, a bordo, non c’è posto per tutti. Il taglio degli slot, vale a dire gli orari di partenza e di arrivo nei vari scali, si traduce in un altrettanto drastico taglio sugli aeromobili (ne restano solo 52) e sul personale (2.800quando prima erano oltre 10mila). Non proprio un buon inizio. Ma se gli “interni” non se la passano bene, chi lavorava in altre aziende per conto della vecchia compagnia di bandiera sta peggio. Idelrimarranno a spasso Negli ultimi 20 anni il contactdi Alitalia è stato gestito da Almaviva: 570nella sede di Palermo e 60 in quella di Rende a Cosenza. Ci si aspettava che quest’ultimi fossero assunti da Covisian, l’azienda che prenderà il posto del colosso guidato da Tripi. ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Ita: i tagli non si fermano. Molti dei 620 dipendenti dell’ex call center Alitalia rischiano di rimanere senza lavoro https… - maddale18734150 : RT @IlPrimatoN: Ita: i tagli non si fermano. Molti dei 620 dipendenti dell’ex call center Alitalia rischiano di rimanere senza lavoro https… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Ita: i tagli non si fermano. Molti dei 620 dipendenti dell’ex call center Alitalia rischiano di rimanere senza lavoro https… - IlPrimatoN : Ita: i tagli non si fermano. Molti dei 620 dipendenti dell’ex call center Alitalia rischiano di rimanere senza lavo… - TeerkemX3 : RT @keng_yw_v3: [Tra. ITA ????] Lascia che il gatto Coco dica 'Buongiorno'. ???? ?????????????????? “?????? ” #CherprangBNK48 ?????? #KanameCGM48… -