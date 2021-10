Incendio a Montefredane, si segue la pista del dolo: indagini in corso (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefredane (Av) – È di probabile natura dolosa l’Incendio che si è propagato stanotte a Montefredane, in un deposito di autoarticolati. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto 11 TIR che erano lì parcheggiati. Fortunatamente non si registrano feriti. indagini in corso da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto. Tecnici dell’Arpac stanno monitorando l’aria per verificare i danni ambientali prodotti dell’Incendio. Con ordinanza sindacale, disposto il divieto alla raccolta di prodotti agricoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È di probabile naturasa l’che si è propagato stanotte a, in un deposito di autoarticolati. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto 11 TIR che erano lì parcheggiati. Fortunatamente non si registrano feriti.inda parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto. Tecnici dell’Arpac stanno monitorando l’aria per verificare i danni ambientali prodotti dell’. Con ordinanza sindacale, disposto il divieto alla raccolta di prodotti agricoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

