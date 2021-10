Il portavoce dei portuali di Trieste si è dimesso (Di domenica 17 ottobre 2021) Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass al porto di Trieste, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori portuali. "È giusto che mi assuma le mie responsabilità", scrive in un post su Facebook. "Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l'ho preteso". Ieri sera Puzzer aveva prima annunciato lo scioglimento del presidio, per poi fare retromarcia, scusandosi coi dissidenti che lo avevano contestato sia dal vivo che sui social. E questa mattina la protesta prosegue al varco 4, con alcuni lavoratori in pettorina e un centinaio di cittadini solidali con la loro scelta di scioperare. Ieri in un comunicato Puzzer annunciavo la fine della protesta e parlava di un incontro in ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 17 ottobre 2021) Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass al porto di, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori. "È giusto che mi assuma le mie responsabilità", scrive in un post su Facebook. "Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 ottobre. La decisione non soltanto non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarla, ma l'ho preteso". Ieri sera Puzzer aveva prima annunciato lo scioglimento del presidio, per poi fare retromarcia, scusandosi coi dissidenti che lo avevano contestato sia dal vivo che sui social. E questa mattina la protesta prosegue al varco 4, con alcuni lavoratori in pettorina e un centinaio di cittadini solidali con la loro scelta di scioperare. Ieri in un comunicato Puzzer annunciavo la fine della protesta e parlava di un incontro in ...

