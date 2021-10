“Giovani nonne” | pizza rustica con le patate di nonna vittoria

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nelle nuove puntate della seconda stagione della serie di Food Network, la giovaneha proposto uno dei suoi piatti semplici e golosi, che fanno la gioia di grandi e piccini. Nel dettaglio,ha preparato la suacon le. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 300 g, 300 g farina 00, 2 uova intere, latte, 12 g lievito di birra, sale, 100 g olio evo, 150 g mortadella, 200 g scamorza, pangrattato Procedimento In una ciotola capiente, schiacciamo leprecedentemente lessate. Le lasciamo raffreddare, quindi aggiungiamo la farina, le uova intere ed il lievito di birra sciolto in un dito di latte. Impastiamo, unendo poco alla ...

Il progetto nasce da due giovani convinte della necessità del ritorno ad una cucina tradizionale ... cultura che è quella del recupero delle ricette di una volta realizzate nelle cucine delle nonne. Le due ragazze convinte della necessità del ritorno ad una cucina tradizionale fatta di ... cultura che è quella del recupero delle ricette di una volta realizzate nelle cucine delle nonne