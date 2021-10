Gf Vip, Signorini rimprovera Francesca Cipriani: «Smettila di far vedere le mutande» (Di domenica 17 ottobre 2021) Siamo quasi al termine della decima puntata del Gf Vip. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha da poco lasciato la casa e raggiungerà il conduttore e le opinioniste nello studio di Cinecittà. Nel frattempo però dopo una divertente gag con giucas Casella si deve ricominciare a fare le nomination. Stasera si potranno votare solo le donne, d’altronde finora sono usciti solo uomini. Alfonso Signorini invita quindi le ragazze ad entrare nella stanza per fare i loro nomi, sapendo già che l’aria si infuocherà in un attimo e così è stato. Le ragazze si alzano dal divano e vanno verso la stanza delle sorprese ma una volta entrate a bloccare le nomination è stato proprio il consuttore costretto a dare un «consiglio di stile» a Francesca Cipriani. «Bella mia se muovi così il vestito quando cammini ti si vedono le mutande». Gf ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 ottobre 2021) Siamo quasi al termine della decima puntata del Gf Vip. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha da poco lasciato la casa e raggiungerà il conduttore e le opinioniste nello studio di Cinecittà. Nel frattempo però dopo una divertente gag con giucas Casella si deve ricominciare a fare le nomination. Stasera si potranno votare solo le donne, d’altronde finora sono usciti solo uomini. Alfonsoinvita quindi le ragazze ad entrare nella stanza per fare i loro nomi, sapendo già che l’aria si infuocherà in un attimo e così è stato. Le ragazze si alzano dal divano e vanno verso la stanza delle sorprese ma una volta entrate a bloccare le nomination è stato proprio il consuttore costretto a dare un «consiglio di stile» a. «Bella mia se muovi così il vestito quando cammini ti si vedono le». Gf ...

