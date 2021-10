Coronavirus, più tamponi meno contagi. Risalgono i morti (Di domenica 17 ottobre 2021) Calano i nuovi casi di Covid in Italia, aumentano leggermente i ricoveri che da giorni registravano un segno meno. Una piccola risalita invece si registra sui morti rispetto a ieri. Intanto, con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni, 100.595.790 nello specifico. Lo 'sprint' si è dunque registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori: tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati infatti scaricati ben 2,5 milioni con il record toccato proprio venerdì (867.039). Di questi ultimi la grande maggioranza (1,8 milioni) sono a seguito di tamponi; seguono quelli derivanti da vaccinazione (643.184) e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).Scarica l'odierno bollettino del ministero della SaluteDall'odierno ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 ottobre 2021) Calano i nuovi casi di Covid in Italia, aumentano leggermente i ricoveri che da giorni registravano un segno. Una piccola risalita invece si registra suirispetto a ieri. Intanto, con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni, 100.595.790 nello specifico. Lo 'sprint' si è dunque registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori: tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati infatti scaricati ben 2,5 milioni con il record toccato proprio venerdì (867.039). Di questi ultimi la grande maggioranza (1,8 milioni) sono a seguito di; seguono quelli derivanti da vaccinazione (643.184) e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).Scarica l'odierno bollettino del ministero della SaluteDall'odierno ...

