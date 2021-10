C’è tensione sessuale o è solo una cotta? Ecco i segnali rivelatori

Leggi su chenews

(Di domenica 17 ottobre 2021) Vuoi sapere se tra voi c’èoppure èuna semplice catta passeggera?che devi prendere in considerazione.(AdobeStock)Il sesso ha tantissimi benefici, alcuni di questi ti salvano addirittura la vita. Tra i tuoi obiettivi, quindi, è quello di capire se c’ècon la persona che ti piace. Per prima cosa devi capire che questa si verifica quando gli individui sono attratti l’uno dall’altro in modo, prima di avere un vero e proprio rapporto. Questo evento si verifica a causa di un’attrazione reciproca che vince gli individui e li attira l’uno verso l’altro. Può verificarsi, inoltre, con un perfetto sconosciuto, con un ...