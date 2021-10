Basket | Serie A2 2021 2022 | vittoria e primi posti per Chiusi | Ravenna | Cantù e Mantova

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Terzadi fila per il, che in casa del Trapani si impone per 64-72 dopo un grande recupero nella parte finale. Stessa sorte per, che nella sfida casalinga contro il Torinoriesce a conquistare i due punti (83-78) uscendo alla grande da una seconda parte di match molto equilibrata. A Piacenza è dominio dell’Assigeco, vittorioso per 84-69 contro Treviglio, mente Bakery è costretto ad arrendersi dopo una splendida ed equilibrata sfida contro Pistoia, terminata 70-75. Primaper il Monferrato in casa di Orzinuovi (65-68), mentre il Latina cade per la seconda volta nelle ultime tre partite nella sfida casalinga contro il(70-79). Match equilibrato anche tra Forlì e Stella Azzurra, vinto per 72-75 dagli ospiti. Nessun problema per il ...