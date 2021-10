Ballando con le Stelle, Arisa vince la prima puntata: “Il mio obiettivo è fargli cadere la mascella” – LA CLASSIFICA (Di domenica 17 ottobre 2021) La pista da ballo più famosa d’Italia ha riaperto i battenti. Padrona di casa l’immancabile Milly Carlucci che ha il compito, dopo sedici edizioni, di condurre “Ballando con le Stelle” in diretta il sabato sera sulla rete ammiraglia Rai. Quindici coppie di ballerini che, tra tanghi, valzer e cha cha cha, si contenderanno la coppa dei campioni giudicate, prima ancora che dal pubblico da casa, da una super giuria composta, anche quest’anno, da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. La prima puntata della nuova stagione, andata in onda su Rai 1 il 16 ottobre, ha visto trionfare la cantante Arisa in coppia con Vito Coppola, ballerino classe 1992 originario di Salerno che debutta per la prima volta nel corpo di ballo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) La pista da ballo più famosa d’Italia ha riaperto i battenti. Padrona di casa l’immancabile Milly Carlucci che ha il compito, dopo sedici edizioni, di condurre “con le” in diretta il sabato sera sulla rete ammiraglia Rai. Quindici coppie di ballerini che, tra tanghi, valzer e cha cha cha, si contenderanno la coppa dei campioni giudicate,ancora che dal pubblico da casa, da una super giuria composta, anche quest’anno, da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ladella nuova stagione, andata in onda su Rai 1 il 16 ottobre, ha visto trionfare la cantantein coppia con Vito Coppola, ballerino classe 1992 originario di Salerno che debutta per lavolta nel corpo di ballo del ...

