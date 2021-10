Ambra Angiolini valuta di fare causa a Striscia. E non va al Salone del Libro: ecco perché (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ambra Angiolini diserta volontariamente il Salone del Libro di Torino, ma dopo le polemiche starebbe valutando anche un'azione legale contro Striscia la Notizia. A riportarlo è il Corriere... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021)diserta volontariamente ildeldi Torino, ma dopo le polemiche starebbendo anche un'azione legale controla Notizia. A riportarlo è il Corriere...

Advertising

repubblica : Caso 'Striscia la notizia', Ambra Angiolini valuta l'azione legale contro il programma Mediaset - fanpage : Gli avvocati di #AmbraAngiolini stanno valutando delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma… - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - marcole___ : Evil Ambra Angiolini be like - enzoterex : M vai a cagare pure tu, speriamo che ambra Angiolini ti investe con il tapiro nel culo speriamo -