Albero di Natale con bottiglie di plastica: 3 progetti col riciclo creativo (Di domenica 17 ottobre 2021) In questi anni abbiamo più volte visto come trasformare le bottiglie di plastica in splendidi fiori di tutte le forme e di tante grandezze, e allora quale momento migliore del Natale per mettere a frutto questa nostra esperienza per realizzare degli splendidi alberi di Natale riciclando bottiglie di plastica? Come oramai ben sappiamo per trasformare una bottiglia di plastica tutto quello che occorre è una piccola fonte di calore, una candelina andrà benissimo. Prendiamo le bottiglie e intagliamole con le forme che più ci piacciono, poi con l’aiuto della fiammella deformiamo la plastica nella lunghezza e nella dimensione che ci occorre, questo dipende anche dalla grandezza dell’Albero di Natale che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 ottobre 2021) In questi anni abbiamo più volte visto come trasformare lediin splendidi fiori di tutte le forme e di tante grandezze, e allora quale momento migliore delper mettere a frutto questa nostra esperienza per realizzare degli splendidi alberi diriciclandodi? Come oramai ben sappiamo per trasformare una bottiglia ditutto quello che occorre è una piccola fonte di calore, una candelina andrà benissimo. Prendiamo lee intagliamole con le forme che più ci piacciono, poi con l’aiuto della fiammella deformiamo lanella lunghezza e nella dimensione che ci occorre, questo dipende anche dalla grandezza dell’diche ...

