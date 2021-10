Adli pazzo di Milan | «Quando ti chiama Maldini…»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Yacine, centrocampista delin prestito al Bordeaux, è tornato sulle emozioni del trasferimento in rossonero Yacine, intervistato da Telefoot, ha parlato nuovamente delle emozioni del trasferimento alavvenuto in estate, coi rossoneri che poi hanno deciso di lasciare il giovane talento in prestito secco per un anno al Bordeaux. Le sue dichiarazioni.TA DEL– «Maldini tiper spiegarti che un grande club come ilti vuole, non c’è bisogno di pensarci molto. È motivo d’orgoglio, anche per le mie origini. Non lo avrei mai immaginato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

