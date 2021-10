Vittoria di nervi e di risse per la Lazio contro l’Inter dell’ex Inzaghi (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio ha battuto 3-1 l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma ci saranno tante polemiche per l’azione del secondo gol dei biancocelesti. Da qualche minuto è terminata la sfida tra Lazio ed Inter con il risultato di 3-1 a favore de padroni di casa. l’Inter comincia bene il match con Dzeko che sfiora il gol di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Laha battuto 3-1Simone, ma ci saranno tante polemiche per l’azione del secondo gol dei biancocelesti. Da qualche minuto è terminata la sfida traed Inter con il risultato di 3-1 a favore de padroni di casa.comincia bene il match con Dzeko che sfiora il gol di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ? 96' Finisce la gara all'Olimpico: continuano i nervi tesi, vittoria in rimonta per i biancocelesti ?? #LazioInter 3-… - calciomercatoit : ? 96' Finisce la gara all'Olimpico: continuano i nervi tesi, vittoria in rimonta per i biancocelesti ?? #LazioInter 3-1 LIVE - KristalSider : @Robic_Escapist Avrei fatto a meno del coro olè olè olè ma il fatto che non sto avendo un'istantanea crisi di nervi è una vittoria ?? -