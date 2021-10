Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2021 ore 10 | 30

(Di sabato 16 ottobre 2021)DEL 16 OTTOBREORE 10.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ANCHE QUI IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLEM SULLA CASILINA AL’TELZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE DA TOMMASO RENZI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

