Tu Si Que Vales 2021 | Pasta Moves video e gallery

La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 16 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l'esibizione dei Pasta Moves, un gruppo italiano di parkour dai 19 ai 23 anni, che si è esibito in alcune acrobazie. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, ovviamente, quattro Vale. A seguire il video integrale della presentazione e dell'esibizione dei Pasta Moves nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.

