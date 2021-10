Tale e Quale Show 2021, classifica quinta puntata: vincono I Gemelli di Guidonia «New Trolls». Orlando e Pretelli a pari merito (Di sabato 16 ottobre 2021) Tale e Quale Show, classifica quinta puntata Alba parietti, Biagio Izzo, Ciro Priello, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Federica Nargi, Francesca Alotta, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Simone Montedoro, Stefania Orlando sono i concorrenti che, ogni venerdì sera, si danno battaglia sul palcoscenico di Tale e Quale Show 2021. Scopriamo, puntata dopo puntata, l’evoluzione nel loro percorso da imitatori in erba tramite le classifiche. Tale e Quale Show 2021: classifica quinta ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 ottobre 2021)Albaetti, Biagio Izzo, Ciro Priello, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Federica Nargi, Francesca Alotta,di, Pierpaolo, Simone Montedoro, Stefaniasono i concorrenti che, ogni venerdì sera, si danno battaglia sul palcoscenico di. Scopriamo,dopo, l’evoluzione nel loro percorso da imitatori in erba tramite le classifiche....

