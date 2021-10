Stasera in tv, oggi 16 ottobre 2021: Ballando con le Stelle e Tu si que vales (Di sabato 16 ottobre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 16 ottobre 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 16 ottobre 2021 La programmazione della serata di sabato 16 ottobre 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda la prima puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle, con al timone Milly Carlucci. Canale 5, invece, propone un altro appuntamento con Tu si que vales. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Paramount Channel c'è Un San Valentino molto speciale. In alternativa, Italia 1 propone il film Dora e la città perduta, mentre Rai3 propone Le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 ottobre 2021) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 16abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 16La programmazione della serata di sabato 16è ampia. Su Rai1 va in onda la prima puntata della nuova stagione dicon le, con al timone Milly Carlucci. Canale 5, invece, propone un altro appuntamento con Tu si que. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su Paramount Channel c'è Un San Valentino molto speciale. In alternativa, Italia 1 propone il film Dora e la città perduta, mentre Rai3 propone Le ...

Advertising

CottarelliCPI : Stasera ho parlato per l'associazione culturale UrbanaMente in un teatro a Magenta. Da oggi la presenza era consent… - artsniallx : RT @xFister: Oggi è il compleanno di mia sorella. Stasera verranno qui i parenti. Mia mamma ha pensato bene di addobbare la cucina con dei… - soIllgobacktoLA : RT @xFister: Oggi è il compleanno di mia sorella. Stasera verranno qui i parenti. Mia mamma ha pensato bene di addobbare la cucina con dei… - Zampaglion : RT @Gigadesires: Stasera il Qr Code di @Tommasolabate gli dirà 'caro, stasera non ho voglia, ho un forte mal di testa, oggi mi hai proprio… - _special_cla_ : RT @santinilore79: @AndreDoor23 @Mauro39201502 Ne parlavo due sere fa con @_special_cla_ Ho preso una chat a caso di esattamente 12 mesi f… -