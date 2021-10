Sindacati in piazza a Roma, "Mai più fascismi" (Di sabato 16 ottobre 2021) La manifestazione è stata indetta, unitariamente, dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil, considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia Leggi su rainews (Di sabato 16 ottobre 2021) La manifestazione è stata indetta, unitariamente, dopo l'assalto di sabato scorso alla sede della Cgil, considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia

Advertising

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - chetempochefa : Oggi a Roma in Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione #Maipiufascismi organizzata dai sindacati e domani a… - CGILModena : RT @collettiva_news: Finalmente è arrivato. L'appuntamento è in piazza San Giovanni a Roma, la piazza dei sindacati. Per una manifestazione… - Vince08440165 : RT @comein1specchio: Whirpool: “non c’è accordo, licenziamenti confermati”. Sindacati: “Oggi in piazza contro il fascismo”. Tutto normale. -