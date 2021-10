Sampdoria, Ihattaren non è felice a Genova: ipotesi addio anche a Raiola (Di sabato 16 ottobre 2021) L’avventura in Italia di Mohamed Ihattaren non è partita con il piede giusto, per usare un eufemismo. Tuttavia la situazione appare più grave del previsto e non è escluso che il calciatore decida di tagliare i ponti con la Sampdoria una volta per tutte. Approdato a Genova il prestito in estate, il 19enne sta riscontrando numerose difficoltà e non è felice. Di contro, il club blucerchiato si è lamentato con il ragazzo per scarsa professionalità e mancanza di impegno. Come se non bastasse, il giovane ha perso il papà qualche anno fa ed il rapporto con la mamma, malata, non è dei migliori. Attualmente Ihattaren si trova in Olanda e non sembra essere intenzionato a fare ritorno in Italia. Secondo Il Secolo XIX, la Samp parlerà con la Juventus, che detiene il cartellino del giocatore: ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) L’avventura in Italia di Mohamednon è partita con il piede giusto, per usare un eufemismo. Tuttavia la situazione appare più grave del previsto e non è escluso che il calciatore decida di tagliare i ponti con launa volta per tutte. Approdato ail prestito in estate, il 19enne sta riscontrando numerose difficoltà e non è. Di contro, il club blucerchiato si è lamentato con il ragazzo per scarsa professionalità e mancanza di impegno. Come se non bastasse, il giovane ha perso il papà qualche anno fa ed il rapporto con la mamma, malata, non è dei migliori. Attualmentesi trova in Olanda e non sembra essere intenzionato a fare ritorno in Italia. Secondo Il Secolo XIX, la Samp parlerà con la Juventus, che detiene il cartellino del giocatore: ...

