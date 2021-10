Raffaella Fico litiga con Manila Nazzaro: “Tu mi hai tradita con...” (Di sabato 16 ottobre 2021) Le donne della stanza azzurra criticano da settimane Soleil Sorge e si sono alleate contro di lei. Ieri sera i gieffini hanno avuto modo di votare in massa l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, eppure non è stato così. Il vero shock, però, è arrivato con Manila Nazzaro, che ha chiamato la sua amica, Raffaella Fico. Questo è davvero strano, visto che l'ex Miss Italia giovedì sera ha passato ore a spettegolare su Soleil e ad accusarla di pianificare i combattimenti da allestire al GF Vip. Per tutti questi motivi, ieri dopo la puntata, Fico si è scagliato contro Nazzaro. #gfvip FORZA Raffaella, STASERA MI GASA CONTRO Manila CHE è INCOERENTE. pic.twitter.com/Lmqz641Y6Y — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) October 16, 2021 Leggi anche: Oroscopo del Sud: ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 16 ottobre 2021) Le donne della stanza azzurra criticano da settimane Soleil Sorge e si sono alleate contro di lei. Ieri sera i gieffini hanno avuto modo di votare in massa l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, eppure non è stato così. Il vero shock, però, è arrivato con, che ha chiamato la sua amica,. Questo è davvero strano, visto che l'ex Miss Italia giovedì sera ha passato ore a spettegolare su Soleil e ad accusarla di pianificare i combattimenti da allestire al GF Vip. Per tutti questi motivi, ieri dopo la puntata,si è scagliato contro. #gfvip FORZA, STASERA MI GASA CONTROCHE è INCOERENTE. pic.twitter.com/Lmqz641Y6Y — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) October 16, 2021 Leggi anche: Oroscopo del Sud: ...

Advertising

RTavolozza : @catiuz92 Senza polemica, ma tolte le note vicende giudiziarie, l'asta sulla verginità e la vicenda Balotelli, per… - SoleilAccount : RT @king_del_trash: 'Soleil recita' cit. Francesca Cipriani 'Davide non è divertente' cit. Raffaella Fico Non so quale delle due mi abbia… - entirelystrange : RT @Iperborea_: Raffaella Fico scuola GFnip e noi siamo qui a nutrirci del suo rancore e del suo esondare come un fiume che esonda. Sono co… - Frances63533384 : @vincycernic2 Cmq Raffaella è entrata come Raffaella fico ma si sta dimostrando troppo antipatica da qua fuori mi d… - ambra_rajta : RT @Claudia61653750: Raffaella fico porta felicitaHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #GFvip -