Piazza della Libertà, terzo atto vandalico in meno di un mese (Di sabato 16 ottobre 2021) di Monica De Santis A meno di un mese dalla sua inaugurazione, a Piazza della Libertà si deve registrare il terzo atto vandalico. Ancora una volta ignoti si sono divertiti a scrivere graffitti in Piazza. Questa volta hanno utilizzato una bomboletta spray di colore arancione e questa volta hanno deturpato una delle sedute poste intorno alle due aiuole della Piazza. Dunque mentre procedono i lavori di completamento della Piazza o meglio, con precisione del completamento del parcheggio, dall'altro lato si registrano ancora atti di vandalismo dovuti alla mancanza di controlli. Il primo episodio, lo ricordiamo si è verificato pochi giorni dopo l'apertura, quando sempre ...

