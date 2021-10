(Di sabato 16 ottobre 2021), 16 ottobre 2021 - Hato lae poi si è ucciso con un coltello . Una donna e un uomo sono stati trovati morti questa mattina in un'abitazione di via Tagliamento a Montesilvano (...

Sandro_sr74 : Pescara, strangola la moglie e poi si uccide a coltellate -

IL GIORNO

Una donna e un uomo sono stati trovati morti questa mattina in un'abitazione di via Tagliamento a Montesilvano (). Si tratta di moglie e marito rumeni, entrambi classe '71, con un figlio di 11 ...È stato già eseguito il sopralluogo del pm di, Fabiana Rapino. No Green pass a Roma, presidi in città: manifestazione nel pomeriggio al Circo MassimoPescara, 16 ottobre 2021 - Ha strangolato la moglie e poi si è ucciso con un coltello. Una donna e un uomo sono stati trovati morti questa mattina in un'abitazione di via Tagliamento a Montesilvano (P ...Un uomo e una donna, entrambi sui 50 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Montesilvano, nell’area metropolitana di Pescara. L’allarme ...