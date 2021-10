Per la polizia è terrorismo l'omicidio del deputato britannico Amess (Di sabato 16 ottobre 2021) Per gli inquirenti la matrice è legata all'estremismo islamico. Il killer è un giovane radicalizzato, poi arrestato. Le misure di sicurezza per i parlamentari sono state rafforzate Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 ottobre 2021) Per gli inquirenti la matrice è legata all'estremismo islamico. Il killer è un giovane radicalizzato, poi arrestato. Le misure di sicurezza per i parlamentari sono state rafforzate

Advertising

DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - lacivettagufa : @_Alessio_88 @GrandeAndrea2 @ritadallachiesa La CGIL ha sfornato politici per una sola parte politica. Il fascista… - PacchiaE : RT @doluccia16: La Palombella chiede che se un agente di polizia va in casa per salvarla, dovrebbe essere vaccinato. Ma, ma, ma...e il ladr… -