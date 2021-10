Pagelle Ascoli-Lecce 1-1: voti e tabellino, Serie B 2021/2022 (Di sabato 16 ottobre 2021) Le Pagelle e il tabellino di Ascoli-Lecce, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022, in cui i padroni di casa hanno agguantato il pareggio grazie alla rete siglata da Atanas Iliev, che ha vanificato l’iniziale vantaggio ospite firmato da Gabriel Stefezza. In virtù di questo risultato i salentini balzano al secondo posto con 15 punti, mentre i marchigiani restano ad una sola lunghezza di distanza a quota 14. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Ascoli (4-3-1-2): Leali 6,5; Salvi 6 (71? Baschirotto 5,5), Botteghin 6, Quaranta 6, Felicioli (19? D’Orazio 6); Saric 6 (58? Fabbrini 5,5), Eramo 5,5 (71? Iliev 7), Caligara 5; Maistro 5,5 (58? Sabiri 5,5); Dionisi 6,5, Bidaoui 5.Allenatore: A. SottilA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Lee ildi, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di, in cui i padroni di casa hanno agguantato il pareggio grazie alla rete siglata da Atanas Iliev, che ha vanificato l’iniziale vantaggio ospite firmato da Gabriel Stefezza. In virtù di questo risultato i salentini balzano al secondo posto con 15 punti, mentre i marchigiani restano ad una sola lunghezza di distanza a quota 14. LA CRONACA DEL MATCH RIVIVI IL LIVE DEL MATCH(4-3-1-2): Leali 6,5; Salvi 6 (71? Baschirotto 5,5), Botteghin 6, Quaranta 6, Felicioli (19? D’Orazio 6); Saric 6 (58? Fabbrini 5,5), Eramo 5,5 (71? Iliev 7), Caligara 5; Maistro 5,5 (58? Sabiri 5,5); Dionisi 6,5, Bidaoui 5.Allenatore: A. SottilA ...

