Ora evitiamo una pandemia giudiziaria (Di sabato 16 ottobre 2021) Stanno incominciando a emergere le posizioni dei vari tribunali sparsi per l’Italia sulle denunce dei famigliari dei defunti da Covid-19 contro strutture, medici o dirigenti che hanno gestito la pandemia – soprattutto nella parte iniziale – e quasi tutte sottolineano che la mancanza di informazione sulla malattia e la mancanza di linee guida hanno indotto i medici a operare in totale atmosfera d’emergenza. Io credo che non si sarebbe nemmeno dovuti arrivare a questa fase, ovvero quella di denunciare quanti hanno messo a rischio anche la loro vita nell’esercizio della propria professione. Mi è sembrato un approccio miserabile le cui finalità non sono sempre etiche, e ciò è tanto vero soprattutto in relazione alle parole di alcuni operatori delle Rsa coi quali ho avuto modo di confrontarmi in questi lunghi mesi, che raccontavano di come molti famigliari che in tv, sui ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Stanno incominciando a emergere le posizioni dei vari tribunali sparsi per l’Italia sulle denunce dei famigliari dei defunti da Covid-19 contro strutture, medici o dirigenti che hanno gestito la– soprattutto nella parte iniziale – e quasi tutte sottolineano che la mancanza di informazione sulla malattia e la mancanza di linee guida hanno indotto i medici a operare in totale atmosfera d’emergenza. Io credo che non si sarebbe nemmeno dovuti arrivare a questa fase, ovvero quella di denunciare quanti hanno messo a rischio anche la loro vita nell’esercizio della propria professione. Mi è sembrato un approccio miserabile le cui finalità non sono sempre etiche, e ciò è tanto vero soprattutto in relazione alle parole di alcuni operatori delle Rsa coi quali ho avuto modo di confrontarmi in questi lunghi mesi, che raccontavano di come molti famigliari che in tv, sui ...

