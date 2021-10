Omicidio David Amess, si indaga per terrorismo con possibile matrice islamista (Di sabato 16 ottobre 2021) Un atto terroristico con potenziali legami con l’estremismo islamista: così la polizia britannica ha definito l’accoltellamento del parlamentare conservatore, David Amess, avvenuto ieri pomeriggio nell’Essex mentre teneva un comizio nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. Gli agenti di polizia e i paramedici accorsi sul luogo dell’aggressione hanno cercato di salvare il deputato, ma Amess è morto sul posto. La polizia ha riferito che l’incidente è stato formalmente dichiarato un atto terroristico dal vice assistente commissario Dean Haydon, coordinatore nazionale per l’antiterrorismo. Un uomo di 25 anni - indicato da alcune fonti come un britannico di origini somale - è stato immediatamente arrestato sul posto con l’accusa di Omicidio e ora si trova in custodia in una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Un atto terroristico con potenziali legami con l’estremismo: così la polizia britannica ha definito l’accoltellamento del parlamentare conservatore,, avvenuto ieri pomeriggio nell’Essex mentre teneva un comizio nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. Gli agenti di polizia e i paramedici accorsi sul luogo dell’aggressione hanno cercato di salvare il deputato, maè morto sul posto. La polizia ha riferito che l’incidente è stato formalmente dichiarato un atto terroristico dal vice assistente commissario Dean Haydon, coordinatore nazionale per l’anti. Un uomo di 25 anni - indicato da alcune fonti come un britannico di origini somale - è stato immediatamente arrestato sul posto con l’accusa die ora si trova in custodia in una ...

