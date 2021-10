Nemmeno a Oslo il furto di una Panda è una notizia. A Napoli diventa un caso (Di sabato 16 ottobre 2021) Siamo sgomenti e interdetti. In qualche modo anche destabilizzati. Abbiamo sempre immaginato che nell’immaginario mediatico Napoli fosse considerata una città pericolosa, viene tratteggiata come una sorta di Calì in preda alla guerra dei narcos. Nella realtà è una città dove imperano la camorra e la microcriminalità. Gli altarini ai giovani boss uccisi in tenera età non sono una invenzione mediatica. Gomorra è un marchio che contraddistingue la città. Ecco, in un simile scenario, Napoli viene improvvisamente equiparata a Oslo. Anzi siamo oltre Oslo. Improvvisamente a Napoli il furto di una Fiat Panda – quella di Spalletti – diventa una notizia da prima pagina. Non è stato rapinato, il tecnico del Napoli. Ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Siamo sgomenti e interdetti. In qualche modo anche destabilizzati. Abbiamo sempre immaginato che nell’immaginario mediaticofosse considerata una città pericolosa, viene tratteggiata come una sorta di Calì in preda alla guerra dei narcos. Nella realtà è una città dove imperano la camorra e la microcriminalità. Gli altarini ai giovani boss uccisi in tenera età non sono una invenzione mediatica. Gomorra è un marchio che contraddistingue la città. Ecco, in un simile scenario,viene improvvisamente equiparata a. Anzi siamo oltre. Improvvisamente aildi una Fiat– quella di Spalletti –unada prima pagina. Non è stato rapinato, il tecnico del. Ha ...

