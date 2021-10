NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans, trama 17 ottobre: due casi difficili (Di sabato 16 ottobre 2021) NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano con due nuovi episodi intitolati rispettivamente Fatto Compiuto e Leda e il cigno, domani 17 ottobre su Rai Due a partire dalle 21.20. Le anticipazioni relative ai due episodi rivelano che entrambe le squadre saranno alle prese con dei casi piuttosto complessi. Gli agenti di Los Angeles dovranno fermare un leader della criminalità organizzata che vuole acquistare tecnologia rubata mentre quelli di New Orleans dovranno scoprire chi ha ucciso un terapista della Marina. NCIS Los Angeles 12, trama 17 ottobre: gli agenti provano a fermare un leader della criminalità organizzata La ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 ottobre 2021)Los12 eNew7 tornano con due nuovi episodi intitolati rispettivamente Fatto Compiuto e Leda e il cigno, domani 17su Rai Due a partire dalle 21.20. Le anticipazioni relative ai due episodi rivelano che entrambe le squadre saranno alle prese con deipiuttosto complessi. Gli agenti di Losdovranno fermare un leader della criminalità organizzata che vuole acquistare tecnologia rubata mentre quelli di Newdovranno scoprire chi ha ucciso un terapista della Marina.Los12,17: gli agenti provano a fermare un leader della criminalità organizzata La ...

