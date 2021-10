NASCAR Xfinity Series, Texas: John Hunter Nemechek mette tutti in riga (Di domenica 17 ottobre 2021) John Hunter Nemechek vince in Texas nella NASCAR Xfinity Series. Il portacolori di Gibbs Racing, regolarmente iscritto alla Truck Series, si impone con una strategia perfetta nel finale beffando il teammate Daniel Hemric #18 che per l’ennesima volta si deve accontentare del secondo posto finale. La prova si è aperta sotto il dominio di Austin Cindric (Penske #22) che sembrava in grado di dominare la scena. Tutto è cambiato nei minuti successivi con il portacolori di Ford che ha ceduto il passo alle Supra del Gibbs Racing con Nemecheck ed Hemric in prima ed in seconda posizione. I due hanno completato nell’ordine la Stage 2, una situazione che è cambiata nelle prime fasi della Final Stage in pit road. La vettura #54 di Nemecheck è stata retrocessa in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)vince innella. Il portacolori di Gibbs Racing, regolarmente iscritto alla Truck, si impone con una strategia perfetta nel finale beffando il teammate Daniel Hemric #18 che per l’ennesima volta si deve accontentare del secondo posto finale. La prova si è aperta sotto il dominio di Austin Cindric (Penske #22) che sembrava in grado di dominare la scena. Tutto è cambiato nei minuti successivi con il portacolori di Ford che ha ceduto il passo alle Supra del Gibbs Racing con Nemecheck ed Hemric in prima ed in seconda posizione. I due hanno completato nell’ordine la Stage 2, una situazione che è cambiata nelle prime fasi della Final Stage in pit road. La vettura #54 di Nemecheck è stata retrocessa in ...

Advertising

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series in Texas! Diretta su SI Motori ( - franz_house_vg : RT @StockCarLiveITA: Buongiorno a tutti! Si entra nella fase bollente dei playoff stasera! Il programma di oggi in Texas: 20:30 Pre-gara… - StockCarLiveITA : Buongiorno a tutti! Si entra nella fase bollente dei playoff stasera! Il programma di oggi in Texas: 20:30 Pre-ga… - franz_house_vg : Nascar Xfinity che dalla cabina non risulta ricca di colpi di scena. @AJDinger fa una gara perfetta e vince di dist… - mateogarciausa : @rogerwolfe88 @NASCAR_Xfinity @NASCAR Ditto -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity Charlotte Roval, il centro perfetto di Larson ... ottenendo la promozione al penultimo turno dei playoff Nascar 2021. Il pilota del team Hendrick ha ... che sta vivendo una seconda giovinezza e aveva conquistato la tappa Xfinity del sabato, si è ...

NASCAR Xfinity Series, Roval: AJ Allmendinger cala il tris La situazione è rimasta stabile fino a quattro passaggi dalla fine quando, in 'NASCAR 3 - 4', Tommy Joe Martins è finito a muro causando la settima caution della serata. Gli ultimi due passaggi non ...

NASCAR Xfinity Series, Roval: AJ Allmendinger cala il tris OA Sport NASCAR Xfinity Series, Texas: John Hunter Nemechek mette tutti in riga John Hunter Nemechek vince in Texas nella NASCAR Xfinity Series. Il portacolori di Gibbs Racing, regolarmente iscritto alla Truck Series, si impone con una strategia perfetta nel finale beffando il te ...

Nascar HEAT Ultimate Edition+ arriva su Nintendo Switch NASCAR Heat arriva su Nintendo Switch Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore dell'ecosistema eSport di serie ...

... ottenendo la promozione al penultimo turno dei playoff2021. Il pilota del team Hendrick ha ... che sta vivendo una seconda giovinezza e aveva conquistato la tappadel sabato, si è ...La situazione è rimasta stabile fino a quattro passaggi dalla fine quando, in '3 - 4', Tommy Joe Martins è finito a muro causando la settima caution della serata. Gli ultimi due passaggi non ...John Hunter Nemechek vince in Texas nella NASCAR Xfinity Series. Il portacolori di Gibbs Racing, regolarmente iscritto alla Truck Series, si impone con una strategia perfetta nel finale beffando il te ...NASCAR Heat arriva su Nintendo Switch Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore dell'ecosistema eSport di serie ...