Napoli, infortunio Petagna, oggi la decisione. Lobotka rientra. Manolas in dubbio: Le ultime (Di sabato 16 ottobre 2021) Petagna e Manolas in dubbio per Napoli-Torino. Spalletti recupera Lobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box. Petagna EManolas IN dubbio PER Napoli TORINO calcio Napoli ultime notizie – Il Napoli sfida il Torino per prolungare la striscia positiva che ha permesso a Spalletti di conquistare il primo posto solitario della Serie A. Il club azzurro deve fare i conti con alcuni calciatori infortunati, come Petagna e Manolas. L’attaccante ha riportato una contrattura muscolare. Petagna durante l’allenamento di ieri ha svolto svolto lavoro personalizzato sul campo. Palletti valuterĂ oggi se ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021)inper-Torino. Spalletti recupera. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box.INPERTORINO calcionotizie – Ilsfida il Torino per prolungare la striscia positiva che ha permesso a Spalletti di conquistare il primo posto solitario della Serie A. Il club azzurro deve fare i conti con alcuni calciatori infortunati, come. L’attaccante ha riportato una contrattura muscolare.durante l’allenamento di ieri ha svolto svolto lavoro personalizzato sul campo. Palletti valuterĂse ...

