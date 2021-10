Lazio-Inter, rissa in campo dopo il gol di Felipe Anderson (Di sabato 16 ottobre 2021) Gol della Lazio e rissa in campo all’Olimpico nel secondo tempo del match tra i biancocelesti e l’Inter. Felipe Anderson ha firmato il 2-1 per la squadra di Sarri all’81’, poi subito dopo la rete i giocatori dell’Inter si sono scagliati contro il brasiliano che, con Di Marco a terra, aveva proseguito il gioco. L’arbitro Irrati ha estratto diversi cartellini gialli prima di riuscire a riportare la calma sul terreno di gioco. Sul taccuino del direttore di gara è finito anche Lautaro Martinez, tra i più nervosi, oltre allo stesso Felipe Anderson. Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) Gol dellainall’Olimpico nel secondo tempo del match tra i biancocelesti e l’ha firmato il 2-1 per la squadra di Sarri all’81’, poi subitola rete i giocatori dell’si sono scagliati contro il brasiliano che, con Di Marco a terra, aveva proseguito il gioco. L’arbitro Irrati ha estratto diversi cartellini gialli prima di riuscire a riportare la calma sul terreno di gioco. Sul taccuino del direttore di gara è finito anche Lautaro Martinez, tra i più nervosi, oltre allo stesso

